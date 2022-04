Cette ancienne icône du football néerlandais monte sur le ring pour la bonne cause

Dirk Kuyt va reprendre la compétition. Alors non, pas question de retrouver les terrains de football, où il a brillé pour devenir l'un des plus grands joueurs de l'équipe nationale néerlandaise. Mais l'ancien joueur de Liverpool va par contre monter sur un ring de boxe lors d'un événement, appelé Hit It, qui va opposer dans des combats de boxe des personnalités nationales.

Le joueur de foot sera ainsi accompagné et entraîné pendant plusieurs mois afin d'être prêt pour ce combat, qui aura lieu le 19 octobre à Rotterdam. Les fonds récoltés lors de cette soirée seront eux reversés à diverses associations. Dirk Kuyt va découvrir un tout nouveau monde.