L'angoisse: cette star du cricket reçoit une vidéo de trois fans... qui visitent sa chambre d'hôtel (vidéo)

Virat Kohli est LA superstar du cricket mondial. Ce joueur indien est d'ailleurs considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la discipline et était de la partie pour une compétition en Australie depuis quelques jours. Mais dans une vidéo, qu'il a partagée sur son compte Instagram, il a eu l'occasion de découvrir que trois fans un peu trop curieux s'étaient permis de visiter sa chambre d'hôtel.

Dans cette vidéo, on voit trois individus se promener dans la pièce, sans toucher à quoi que ce soit des affaires du joueur. Mais sur les réseaux sociaux, et sans surprise, Kohli s'est offusqué devant ce comportement. "Je comprends que des fans puissent être heureux de rencontrer leurs joueurs favoris. J'ai toujours adoré cela. Mais cette video me rend paranoïaque", a-t-il affirmé.

Il a finalement demandé à tout le monde de respecter sa vie privée. "Je n'accepterai jamais ce genre de fanatisme, c'est une invasion de ma vie privée. S'il vous plaît, respectez la vie privée de chacun, ne nous traitez pas comme des objets de divertissement", a écrit l'Indien, remonté. On peut le comprendre.