L'annonce de la Real Sociedad qui secoue l'Espagne: Martin Odegaard file vers Manchester City (photo)

Le 28 décembre n'est pas un jour comme les autres en Espagne. Il s'agit de l'équivalent du 1er avril chez nous. L'occasion pour la Real Sociedad de faire une blague on ne peut plus réussie à propos d'un de ses talents, le Norvégien Martin Odegaard.

Ceux qui n'auront pas cliqué sur le lien de cet article nous prendrons sans doute pour des fous. Sans doute se diront-ils que nous sommes tombés dans le piège. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas ! La Real Sociedad a réussi un coup génial ce samedi, en profitant de la journée des Saints Innocents pour faire une blague très bien imaginée.

Sur ses réseaux sociaux, le club annonçait le départ en prêt de Martin Odegaard vers Manchester City. Le tout avec un communiqué officiel et des éléments visuels on ne peut plus sérieux. Sauf qu'à la lecture de cet article, il est facile de comprendre que tout ceci n'est qu'une blague.

"La Real Sociedad a conclu un accord pour le prêt du joueur de Martin Odegaard à Manchester City jusqu'à la fin de cette saison", peut-on lire sur le site. "Nous sommes obligés de prendre cette décision difficile pour éviter la folie médiatique qui nous attendait au cours des six prochains mois de la part de certains médias. Quelle paix !", écrit ensuite le club, envoyant ainsi un message aux médias espagnols annonçant un retour d'Odegaard au Real Madrid, qui prête son joueur à la Sociedad.

Le Norvégien devrait en réalité rester jusqu'à la fin de la saison prochaine à la Real Sociedad, lui qui a été prêté deux ans l'été dernier. Il y réalise de très belles performances cette saison, totalisant 5 buts et 4 passes décisives en 16 rencontres. Très bonne blague de la part du club espagnol, qui a fait frissonner ses supporters !