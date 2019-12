L'AS Rome sur le point d'être vendue pour près d'un MILLIARD d'euros

L'AS Rome a confirmé lundi que le milliardaire américain Dan Friedkin était en discussions pour acheter le club italien à son actuel propriétaire.

"Le groupe Friedkin est en négociations liées à une potentielle transaction (...) incluant l'AS Rome", confirme le club dans un communiqué, précisant "qu'aucun accord définitif (...) n'a été formalisé à ce jour".



La presse italienne avait fait état dimanche de ces discussions entre l'homme d'affaires texan de 54 ans et son compatriote James Pallotta, actuel actionnaire majoritaire et président de la Roma. La transaction pourrait selon la presse atteindre les 780 millions d'euros, et James Pallotta pourrait rester actionnaire minoritaire du club, actuel quatrième de Serie A.



James Pallotta, 61 ans, dirigeant du fonds d'investissement Raptor Capital Management, est le propriétaire et président de la Roma depuis 2012. Rarement présent en Italie, il est impopulaire parmi les tifosi du club, qui lui reprochent notamment la gestion des cas Totti et De Rossi, joueurs iconiques du club, tous deux poussés vers la sortie.



Le projet de nouveau stade qu'il défend est au point mort, et le club n'a plus remporté de titre depuis une Coupe d'Italie en 2008. En cas de rachat par le groupe Friedkin, conglomérat basé à Houston et actif entre autres dans l'automobile, le tourisme et le divertissement, le fils du PDG, Ryan Friedkin, pourrait s'installer à Rome et devenir un des dirigeants du club selon l'agence italienne AGI.