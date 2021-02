Deux points de perdus: l'incroyable RATÉ d'un joueur de l'Atlético Madrid (vidéo)

L'Atletico Madrid a ramené 1 point de son déplacement à Levante (1-1) mercredi en match d'alignement de la 2e journée de Liga. Yannick Carrasco a débuté la rencontre dans les rangs madrilènes, avant de céder à sa place à la 66e minute à Joao Felix, de retour après avoir été testé positif au coronavirus.

L'Atletico s'est retrouvé mené au score après 17 minutes et l'ouverture du score par Enis Bardhi. L'égalisation tombait 20 minutes plus tard suite à une frappe déviée de Marcos Llorente. Les Colchoneros restent en tête du championnat avec 55 points, soit une avance de 6 points sur le Real, qui compte un match de plus.