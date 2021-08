Il dit au revoir à Chelsea: Michy Batshuayi se rapproche d'un transfert exotique

Michy Batshuayi va plus que probablement quitter Chelsea dans les prochaines semaines. Le Diable Rouge devrait finaliser un transfert définitif avant la fin du mercato d'été, alors que son bail chez les Blues expire en 2022 et que Thomas Tuchel ne compte plus sur lui.

Depuis quelques jours, le club négocie avec le club turc du Besiktas et un accord est proche d'être conclu. Le joueur serait tenté par le challenge, motivé, notamment, par l'atmosphère qui règne autour du club. Des deux côtés, la volonté est de conclure le deal au plus vite pour se séparer correctement.

Michy Batshuayi n'a jamais su se faire une place au soleil à Londres. Il a enchaîné les prêts, avec plus ou moins de succès. Il reste sur un échec à Crystal Palace.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Le Diable Rouge adore les chaudes ambiances. Il n'a plus le temps de tergiverser et pourrait obtenir un bon salaire, avec un challenge sportif tout à fait intéressant. Tout va dans le bon sens.