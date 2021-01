Une tempête de neige CLOUE l'avion du Real Madrid au sol pendant des heures (vidéos)

Après être resté bloqué plus de deux heures sur le tarmac de l'aéroport de Madrid, l'avion du Real Madrid est finalement arrivé avec plusieurs heures de retard à Pampelune vendredi soir.

Le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard devait se rendre à Pampelune pour affronter l'Osasuna samedi en championnat d'Espagne. L'avion du club avait dû rester bloqué pendant plus de deux heures sur le tarmac de l'aéroport de la capitale espagnole après qu'une tempête de neige a recouvert les pistes de neige et de glace.

Le club de Bilbao, qui se rend à l'Atletico Madrid samedi, a décidé lui de ne pas décoller en direction de Madrid à cause des mauvaises conditions climatiques.

