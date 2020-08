L'édito d'Emiliano: "Les supporters parisiens ne méritaient pas Thomas Meunier"

Ces dernières semaines, c’est devenu un sport national en France, et plus particulièrement à Paris : critiquer, de manière très virulente, Thomas Meunier... Sur les réseaux sociaux, les supporters parisiens déversent leur fiel tandis que certains journalistes français s’offusquent des derniers propos du désormais joueur du Borussia Dortmund.

Que reproche-t-on exactement à Meunier ? Des propos tenus lors d’un point presse organisé par son nouveau club où il révèle en substance qu’il avait déjà signé pour le club allemand avant même les huitièmes de finale entre le PSG et le Borussia Dortmund. L’Ardennais ajoutant même quelques mots pour exprimer le plaisir qu’il avait eu de jouer dans une telle ambiance, se réjouissant dès lors de sa future arrivée dans le bassin de la Ruhr. Depuis, les mots fleuris inondent la toile. Certains supporters parisiens parlent de trahison ou, pire, de malhonnêteté.

Je me rappelle très bien de cette soirée à Dortmund où le PSG a été battu lors de ce huitième de finale aller. Après la rencontre, j’interviewe rapidement Thomas Meunier et lui fait remarquer que son carton jaune le privera du match retour. Ce soir là, il est le premier à s’en étonner. Dans un match, un joueur ne calcule pas. Il se livre en ne pensant qu’au moment présent. S’il y avait un coupable à dénoncer, ce serait le club parisien.

Quand on a des ambitions de titre, la moindre des choses et de prévenir avant le match les joueurs concernés par un risque de suspension. Insinuer que le Diable Rouge aurait pris ce carton volontairement dans le but de manquer la manche retour ne mérite qu’un dédaigneux haussement d’épaule... Tout simplement risible... On rappellera au passage que les PSG s’est finalement qualifié.

J’ai eu l’occasion de m’entretenir plusieurs fois avec Thomas Meunier dans le cadre d’interviews. A chaque fois, cela a été un bon moment : des phrases percutantes, de la sincérité, et l’envie d’exprimer ses idées, bien loin des clichés que l’on peut souvent entendre comme "l’important, c’est les 3 points" ou "match après match", et j’en passe... Que veulent finalement les supporters et les journalistes ? Des joueurs qui s’expriment avec leurs cœurs et parfois leurs imperfections ou bien des robots qui débitent les phrases dictées par le relation presse du club ? Entre les deux, mon choix est vite fait !

Aujourd’hui, sur les réseaux sociaux, Thomas Meunier déguste... Comme souvent ces derniers temps. L’attitude et les mots de certains "supporters" choquent... Inadmissible. Finalement, les supporters parisiens ne méritaient pas Thomas Meunier. Ils ne comprenaient pas toujours ses raisonnements et son second degré. Il est vrai que ce n’est pas donné à tout le monde.