L'ÉNORME annonce de Lionel Messi: "Je pense de moins en moins à marquer des buts"

Dans un entretien à un média anglais, Lionel Messi a expliqué vouloir changer sa manière de jouer: à 32 ans, il souhaite d'avantage se concentrer sur la création du jeu plutôt que sur les buts.

C'est une information qui va faire du bruit.

Vous ne verrez peut-être plus Lionel Messi marquer aussi souvent à l'avenir. C'est en tout cas ce qu'a laissé penser la star du FC Barcelone dans une interview accordée à DAZN, une plateforme de streaming anglaise. Le sextuple Ballon d'Or y a expliqué qu'il se concentrerait plus sur la création du jeu plutôt que sur les buts. "Je pense de moins en moins à marquer des buts", a-t-il ainsi confié. "Je commence à prendre de plus en plus de recul pour être le créateur plutôt que celui qui termine les actions. Évidemment, j'aime marquer et si j'ai une chance, je vais la saisir, mais chaque fois que je vais sur le terrain, je suis moins concentré sur les buts et plus sur le jeu".

Une chose que les gens ne comprendront pas, compte tenu de ses statistiques hallucinantes tout au long de sa carrière: 619 buts. "Je comprends. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de l'évolution d'un joueur et de l'adaptation à une époque, pour être le meilleur à la fois pour moi et pour l'équipe (...) Il fut d'ailleurs un temps où je ne marquais pas beaucoup de buts. J'ai toujours marqué pour l'Argentine et pour les équipes de jeunes de Barcelone, mais j'ai eu du mal à marquer au cours de mes premières années en équipe première. Soit je faisais des erreurs, soit j'étais malchanceux. Jusqu'à ce jour où j'ai eu un déclic et le ballon a commencé à entrer. Il m'a fallu quelques années avant que cela ne se produise. Je me souviens que Samuel Eto'o m'a dit: 'Le jour où tu vas commencer à marquer, tu ne t'arrêteras pas!'".

Malheureusement, ce jour est peut-être arrivé.