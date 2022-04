Le Real Madrid profite des sanctions contre le président de Chelsea pour leur voler un grand joueur

Le défenseur central allemand des Blues Antonio Rüdiger a indiqué à Thomas Tuchel qu'il ne renouvellerait pas son contrat au terme de cette saison, a annoncé dimanche l'entraîneur du club londonien après la victoire contre West Ham (1-0).

Tuchel, qui avait espéré convaincre Rüdiger de poursuivre son aventure à Stamford Bridge, s'est fait une raison son compatriote ayant choisi de partir après cinq ans dans le club de Premier League. "Toni (Rüdiger, NDLR), les médias en parlent. La situation est qu'il veut quitter le club. Il m'en a informé lors d'un entretien privé", a déclaré le technicien.



L'international allemand a décliné une offre de prolongation lui garantissant une rémunération hebdomadaire de 200.000 livres (240.000 euros), ce qui en aurait fait le défenseur le mieux payé de l'histoire du club. "Nous avons tout donné, moi et le club, mais nous ne pouvions plus nous battre à cause des sanctions. Sans les sanctions (contre le propriétaire russe Roman Abramovitch, NDLR), nous aurions pu au moins continuer la bataille, mais nos mains sont liées", a déploré Thomas Tuchel.



"C'est un joueur clé, il va beaucoup nous manquer. Il donne du courage à ses coéquipiers, et c'est le genre de joueur qui fait peur aux adversaires. Il joue 50-55 matches par saison à un niveau remarquable. A mon avis, c'est un des meilleurs défenseurs depuis un an et demi et j'ai beaucoup de respect pour lui", a poursuivi le technicien.



Arrivé de l'AS Rome en 2017 pour 35 millions d'euros, l'Allemand est monté en puissance au fil des saisons et a profité de l'arrivée de Tuchel, à l'hiver 2021, pour s'imposer comme un titulaire indiscutable.



L'impact des sanctions appliquées à Chelsea jusqu'à la revente du club et le renouvellement de la licence par le gouvernement britannique n'est pas clairement établi. Les dirigeants lui avaient fait une offre avant le début de la crise en Ukraine, ce qui suggère que le joueur souhaite évoluer ailleurs depuis un certain temps. Un départ vers le Real Madrid est évoqué.