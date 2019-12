L'entraîneur de Chelsea pointe le plus gros problème du club: "Il nous manque Eden Hazard"

Chelsea a arraché sa qualification, hier soir, pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Blues vivent une saison positive, malgré une interdiction de transfert cet été. Un soulagement, alors que Frank Lampard, le coach, commençait à sentir la pression des matchs.

Le Britannique fait pourtant du super boulot à la tête des Blues, qui pointent quatrième en championnat et qui viennent de rejoindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Tout semble donc bien se dérouler, mais sans opportunité de recruter, Chelsea a été forcé de bricoler. Certains jeunes, comme Abraham et Mount, ont saisi l'opportunité, mais cela manque parfois de profondeur.

Dans les colonnes du journal espagnol AS, Frank Lampard n'y est pas allé par quatre chemins: Chelsea va devoir recruter cet hiver, après la levée de son interdiction. Et pour cause. "Je pense qu'on a perdu beaucoup avec le départ d'Eden Hazard", a admis l'Anglais. "Il créait de nombreuses occasions, il marquait. Il laisse un vide par rapport à la saison passée. Surtout à son poste. Aujourd'hui, il nous manque Eden Hazard", a-t-il ensuite précisé.

Les Londoniens viseraient notamment Jadon Sancho (Dortmund) et Wilfried Zaha (Crystal Palace) lors du mercato de janvier.