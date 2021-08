L'entraîneur de Chelsea ravi de la future arrivée de Lukaku: "C'est un attaquant comme Haaland, Lewandowski ou Kane"

Chelsea se prépare pour l'arrivée de Romelu Lukaku dont le transfert devrait être officialisé cette semaine. En attendant que l'arrivée de l'attaquant belge soit définitivement actée, son futur entraîner Thomas Tuchel a déclaré que la star de l'Inter Milan a exactement le profil recherché par le club londonien depuis le départ d'Olivier Giroud à l'AC Milan.

"Il (Olivier Giroud) aimait jouer dos au but, garder la balle et créer des espaces pour Timo Werner, Kai Havertz ou Christian Pulisic qui adoraient jouer autour de lui. C’est le genre de profil qu’on a plus dans l’équipe actuellement mais que nous recherchons. Si c’est possible de signer un joueur avec ce profil, nous le ferons sinon nous trouverons une autre solution. Mais nous devons montrer du respect aux autres clubs en ne parlant pas de leurs joueurs", a déclaré Thomas Tuchel dans une interview accordée à Sky Sports.

Suite à une question sur l'arrivée de Romelu Lukaku, l'entraîneur allemand a souligné que le profil du Diable Rouge lui plaî: "Romelu est un attaquant, comme Haaland de Dortmund, Lewandowski du Bayern ou Harry Kane à Tottenham qui sont de vrai numéro 9. Ils adorent marquer et ils ont de la présence dans un rectangle. Mais ce n’est un secret pour personne et beaucoup de coaches dans le monde pourront vous le dire aussi. Est-ce que ça veut dire qu’on va signer ces quatre joueurs ? Non. Mais c’est un profil que nous recherchons. Et si c’est possible de convaincre le joueur et le club à qui il appartient, on fera de notre mieux."

D'après des médias britanniques, le transfert de "Big Rom" pourrait être officialisé dans les prochaines heures.