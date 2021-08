L'entraîneur de la Juventus confirme le départ de Cristiano Ronaldo: "Il n'a plus l'intention de jouer avec nous"

Cristiano Ronaldo, donné partant pour Manchester City, a informé la Juventus qu'il n'avait "plus l'intention de jouer" avec le club bianconero, a annoncé vendredi l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri.



"Il faut remercier Ronaldo pour ce qu'il a fait, y compris comme exemple pour les jeunes. Mais il faut avancer", a souligné le technicien lors d'une conférence de presse. La star portugaise ne sera donc pas convoquée pour le match contre Empoli, samedi.



Cristiano Ronaldo, 36 ans, arrivé en 2018 dans la capitale piémontaise en provenance du Real Madrid, est sous contrat pour un an encore avec la Juventus.



Lors d'une réunion organisée jeudi à Turin avec son agent, Jorge Mendes, le club bianconero aurait accepté l'idée d'un départ de la star mais à condition de toucher une indemnité de transfert de la part de Manchester City, selon plusieurs médias.



Aucune offre formelle n'aurait toutefois encore été soumise à la Juve, qui souhaite une indemnité de 25 à 30 M EUR.



"Cristiano a fait son choix. Les choses passent dans la vie. Reste la Juve, qui est la chose la plus importante. Il a apporté sa contribution pendant trois ans, maintenant la vie poursuit son cours", a continué l'entraîneur.



Vendredi matin, le quintuple Ballon d'or, meilleur buteur de Serie A la saison dernière (29 réalisations), n'avait pas pris part à l'entraînement, se contentant d'un passage express au centre sportif du club.