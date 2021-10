L'entraîneur de Naples prend un carton rouge pour avoir applaudi l'arbitre (vidéo)

Ps de but mais de la tension (José Mourinho exclu en seconde période, Luciano Spalletti après le match) à l'Olimpico entre la Roma et Naples. Après huit victoires lors des huit premiers matches, le Napoli lâche ses premiers points et ne battra donc pas le record de dix victoires de suite en début de championnat détenu par... la Roma (époque Rudi Gardia, lors de la saison 2013/14).

"C'est difficile de gagner tous les matches, on peut être content de ce point", a estimé le défenseur napolitain Kalidou Koulibay, satisfait notamment de ne pas avoir pris de but : "on se sacrifie les uns pour les autres". La Roma (4e), elle aussi, s'est satisfaite de ce nul, trois jours après la gifle reçu en Ligue Europa Conférence contre Norvégiens de Bodo Glimt (1-6).

En fin de match, l'entraîneur napolitain, Luciano Spalletti, a été exclu. La raison ? Il est allé applaudir l'arbitre, qui a pris cela comme une provocation. Ce qui frustre un peu l'entraîneur. "C'est une chose qui me dérange et me déplait. Je viens avec de bonnes intentions, je n'ai pas protesté du match, je n'ai rien dit et je me fais quand même sortir. J'espère que l'arbitre va se rendre compte de son erreur", a-t-il rétorqué au micro de DAZN.