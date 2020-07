L'heure de vérité pour Manchester City et Kevin De Bruyne: le verdict sur la suspension européenne tombera lundi

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) annoncera lundi 13 juillet sa décision dans la procédure d'arbitrage entre Manchester City et l'Union des associations européennes de football (UEFA). Le club anglais saura alors s'il est exclu ou non des Coupes d'Europe pour deux ans.

Le TAS publiera un communiqué sur son site à 10h30, a indiqué vendredi l'institution basée à Lausanne. Manchester City, où évolue Kevin De Bruyne, a écopé le 14 février d'une suspension de deux ans et d'une amende de 30 millions, infligées par l'UEFA. L'instance européenne a conclu à de "graves infractions" du club par rapport aux règles de fair-play financier.

L'UEFA accuse le club d'avoir surévalué ses revenus publicitaires portant sur la période 2012-2016. Le club anglais a interjeté appel auprès du TAS. En juin, une audience s'est tenue par visioconférence avec les deux parties. Manchester City est deuxième de la Premier League. Si la sanction est confirmée, les 'Cityzens' ne pourront pas participer à la prochaine Ligue des Champions.

Mais cela les informations avancées par Ian Cheeseman, ancien journaliste de la BBC très proche des Skyblues, on se dirigerait vers une solution positive pour le club. Selon lui, Manchester City devrait être blanchi totalement et ne devrait dès lors pas avoir de problème en vue des deux prochaines éditions de la Ligue des Champions. Cela sera donc confirmé, ou non, lundi par le TAS.