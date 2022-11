L'homme le plus riche du pays, David Beckham et... Apple: Manchester United attise déjà les convoitises

Manchester United est à vendre. Le club a confirmé la nouvelle il y a quelques jours dans un communiqué, annonçant l'intention de vendre les parts des Glazer, qui dirigent le club depuis 17 ans. Depuis cette annonce, les candidats se multiplient. La presse anglaise évoque d'ailleurs trois possibilités actuellement à l'étude.

La première ? L'entrée au capital de Jim Ratcliffe, l'homme le plus riche du pays et déjà propriétaire d'INEOS, qui aimerait absolument s'investir dans un club anglais. Mais il pourrait chercher à former un consortium. Dans ce consortium, le Sun, le Telegraph, mais aussi le Financial Times évoquent une possible entrée de David Beckham, ancienne légende du club et propriétaire de l'Inter Miami en MLS.

Mais un autre homme serait désormais dans la danse, et pas n'importe qui: Tim Cook, le grand patron d'Apple. Ce dernier serait prêt à proposer 6 à 8 milliards d'euros pour s'offrir Manchester United et y construire un stade à la pointe de la technologie, faisant en sorte de faire rayonner toutes les technologies d'Apple. Les négociations pourraient, dans tous les cas, durer plusieurs mois.