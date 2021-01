La fin d'une belle série: l'Inter Milan, avec Lukaku pendant 30 minutes, stoppé par la Sampdoria

L'Inter Milan de Romelu Lukaku s'est incliné 2-1 sur la pelouse de la Sampdoria mercredi après-midi lors de la 16e journée de Serie A. Touché à la cuisse dimanche contre Crotone, Lukaku était préservé par Antonio Conte et débutait la rencontre sur le banc. Le Diable Rouge est monté au jeu à la 63e minute en remplacement de Roberto Gagliardini.

La "Samp" menait 2-0 lorsque Lukaku a foulé la pelouse, après les buts d'Antonio Candreva (23e) et Balde Keita (38e), deux anciens Intéristes. Stefan De Vrij a réduit le score à la 65e minute. Le score n'a ensuite plus bougé, l'Inter concédant sa 2e défaite en championnat après le revers face à l'AC Milan en octobre lors de la 4e journée. Au classement, l'Inter est 2e avec 36 unités, à 1 point de son voisin de l'AC Milan qui reçoit la Juventus mercredi soir. Parme, avec Maxime Busi aligné tout le match, a pour sa part été battu 3-0 à l'Atalanta Bergame, qui prend la 6e place du classement. Parme reste en eaux troubles, avec 12 points en 16 rencontres, 1 de plus que la zone rouge.