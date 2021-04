L'Inter Milan et Romelu Lukaku n'ont pas totalement profité du faux-pas de l'AC Milan

L'Inter Milan a partagé l'enjeu contre la Spezia mercredi dans le cadre de la 32e journée du championnat d'Italie (1-1). Les visités ont ouvert la marque par Diego Farias (12e, 1-0) et Ivan Perisic a égalisé pour l'Inter (39e, 1-1). Au classement, les Interistes restent premiers avec 76 points mais n'ont pas pleinement profité de la défaite 1-2 de l'AC Milan (66 points) face à Sassuolo. Romelu Lukaku (21 buts) n'a pas refait son retard au classement des buteurs sur Cristiano Ronaldo, muet lui aussi (25 buts). La Spezia est 15e (33 points).

Bien que menée à la marque suite à un coup franc de Gaston Brugman (25e, 0-1), la Juventus a battu Parme (3-1). Alex Sandro a signé un doublé (43e, 47e) et Matthijs de Ligt a complété le tiercé gagnant (68e, 3-1). A Parme, les deux Belges, Maxime Busi et Daan Dierckx, sont montés simultanément (81e). Au classement, la Juventus est 3e avec 65 points, un de moins que l'AC Milan mais un de plus que l'Atalanta, qui se déplace jeudi à l'AS Rome. Avec Radja Nainggolan, Cagliari est allé prendre les trois points à l'Udinese grâce à un but de Joao Pedro (55e, 0-1). Au classement, les Sardes restent 18e mais reviennent à trois points de Benevento (17e) et Torino (16e). L'Udinese est 12e (36 points).