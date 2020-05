L'Inter Milan prêt à reformer un duo de Diables Rouges la saison prochaine

L'Inter Milan envisage de recruter Dries Mertens pour combler le départ potentiel de Lautaro Martinez. Le club veut miser sur la belle complémentarité du duo Mertens-Lukaku.

Le duo Dries Mertens-Romelu Lukaku pourrait évoluer dans le même club la saison prochaine. Les deux hommes se connaissent bien et font partie des meubles en sélection. Mertens, 33 ans, arrive en fin de contrat à Naples. Pisté par Chelsea depuis des mois, le Belge espère rester en Italie, où il vit depuis des années et se sent particulièrement bien.

Selon Sky Sport Italia, l'Inter Milan devient dès lors la piste la plus crédible. Le club milanais lorgne sur Mertens depuis cet hiver, ayant déjà tenté une approche finalement infructueuse. Selon le média italien, le club s'attend à perdre Lautaro Martinez, cité avec insistance au FC Barcelone. Alexis Sanchez ne devrait pas non plus prolonger l'aventure et retrouver Manchester United. L'idée de faire signer Dries Mertens gratuitement serait très appréciée, le club envisageant également de recruter Edinson Cavani.

Dries Mertens pourrait ainsi profiter de ses bonnes connexions avec Romelu Lukaku. La troisième option se nomme Timo Werner, mais le joueur de Leipzig coûtera 55 millions d'euros. Beaucoup trop dans le contexte économique actuel...