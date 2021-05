L'international espagnol Javi Martinez va quitter le Bayern en fin de saison

Le champion du monde espagnol 2010 Javi Martinez quittera le Bayern à l'issue de son contrat en fin de saison, après y avoir remporté deux Ligues des champions et huit Bundesliga en neuf saisons, a annoncé mardi le club munichois.



A 32 ans, le milieu de terrain et le club "se sont mis d'accord pour ne pas prolonger le contrat, qui échoie au 30 juin". Aucune indication n'a été donnée sur la suite de sa carrière.



Arrivé en 2012 de l'Athletic Bilbao pour 40 millions d'euros, la plus forte somme jamais payée pour un transfert en Allemagne à l'époque, il a collectionné plus d'une vingtaine de trophées avec le Rekordmeister, et va probablement partir avec un neuvième titre de champion, que le Bayern peut décrocher dès samedi.



Il a participé aux deux triplés de l'histoire du club, remportant le championnat, la Coupe et la Ligue des champions en 2013 puis de nouveau en 2020.



Ces succès s'ajoutent à ses victoires au Mondial-2010 et à l'Euro-2012 avec l'Espagne.



Moins utilisé ces deux dernières saisons, l'Espagnol a été un pilier de la grande équipe des années 2010, avec les Lahm, Schweinsteiger, Robben ou Ribéry, tous déjà partis.



"Faire venir Javi Martinez en 2012 avait été une décision difficile", s'est rappelé le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge, "parce que l'indemnité de transfert représentait une somme absolument record pour nous. Mais la décision nous a rapporté de l'or".



"J'ai aimé ce club", a dit Martinez, j'ai toujours tout donné pour lui. Le FC Bayern et ses fans resteront toujours dans mon coeur. Muchas Gracias, Dankeschön, Servus" (au revoir en Bavarois ndlr).