Il a dégoûté l'adversaire: l'intervention miraculeuse d'Alderweireld face à Al-Sadd (vidéo)

Toby Alderweireld et son club d'Al-Duhail ont pris un point après un partage (1-1) sur la pelouse du leader Al-Sadd vendredi lors de la rencontre au sommet comptant pour la 20e journée du championnat du Qatar. Avec ce résultat, Al-Duhail, deuxième avec 43 points, reste à dix longueurs de son adversaire du jour, qui compte une rencontre de moins.



Côté belge, le geste du match a eu lieu à la 29ème minute. Sur un centre à ras de terre, un attaquant est parvenu à battre le gardien, mais son envoi a finalement été écarté sur la ligne par un certain Toby Alderweireld, sauveur des siens alors que le score était encore de 0-0. Tout avait pourtant bien commencé pour Toby Alderweireld et ses coéquipiers dans cette rencontre, puisqu'ils prenaient l'avantage quelques minutes avant la mi-temps grâce à un pénalty de l'ancien joueur du Standard Edmilson Junior (36e, 0-1).

Cette avance allait durer jusqu'à l'heure de jeu, moment choisi par Akram Afif, passé par Eupen pendant trois saisons, pour rétablir l'égalité sur une passe de l'ex-joueur d'Arsenal Santi Cazorla (60e, 1-1). Il fixait par la même occasion le score final et permettait aux siens de maintenir l'écart au classement.