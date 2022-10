L'Iran banni de la coupe du monde ? Une star de l'équipe demande l'exclusion de son pays

La Coupe du Monde au Qatar a encore eu droit à une surprise inattendue. Selon Sky Sports, une lettre a été envoyée à la FIFA et à son président Gianni Infantino. Cette dernière est écrite par un collectif de sportifs iraniens, dont des joueurs et joueuses de football. Ils y demandent formellement de suspendre la fédération iranienne de football et donc de l'exclure du tournoi qatari, qui débute le 20 novembre.

Sardar Azmoun, star de l'équipe nationale et qui a déjà exprimé son soutien à la cause des femmes en Iran, fait partie des signataires. Ce document justifie la demande par la situation politique et humaine dramatique depuis la mort de Mahsa Amini. La FIFA va maintenant devoir prendre connaissance de cette lettre et communiquer sa réponse officielle à la demande formulée.