L'Italie fait SENSATION et devra jouer les barrages du Mondial 2022: les résultats de la soirée (vidéos)

C'était le dénouement de trois groupes ce soir dans la zone européenne des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Dans le groupe F, le Danemark, déjà qualifié, est allé s'incliner sur la pelouse de l'Ecosse. Mais les gros enjeux étaient ailleurs, dans les groupes I et C.

Dans le groupe I, l'Angleterre a composté son ticket sans surprise en étrillant Saint-Marin. La Pologne ira en barrage, comme on s'y attendait également. Dans le groupe C, enfin, c'est LA sensation de la soirée: la Suisse est qualifiée et envoie l'Italie aux barrages. Les champions d'Europe n'ont pu s'imposer en Irlande du Nord et devront donc se méfier: ils ne sont pas encore au Qatar. La Suisse, de son côté, a inscrit 4 buts et ira jouer le Mondial.

Les résultats de la soirée

Groupe F

Ecosse-Danemark 2-0

Autriche-Moldavie 4-1

Israël-Îles Féroé 3-2

Groupe I

Saint-Marin-Angleterre 0-10

Albanie-Andorre 1-0

Pologne-Hongrie 1-2

Groupe C

Irlande du Nord-Italie 0-0

Suisse-Bulgarie 4-0