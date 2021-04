Il sera suspendu en club ET en sélection: énorme sanction pour Kudela après des insultes racistes

Le défenseur du Slavia Prague Ondrej Kudela, accusé d'injure raciste par un joueur des Glasgow Rangers, a été suspendu dix matches pour "comportement raciste", une sanction qui le privera du quart de finale retour de Ligue Europa contre Arsenal jeudi, a annoncé l'UEFA mercredi.

Kudela faisait l'objet d'une enquête de l'UEFA après avoir été accusé d'avoir proféré des propos racistes à l'encontre du milieu de terrain des Rangers Glen Kamara, lequel a pour sa part été suspendu trois matches pour avoir agressé Kudela dans le tunnel après le coup de sifflet final d'un 8e de finale retour de Ligue Europa le 18 mars dernier (1-1, 0-2).



Le défenseur tchèque (34 ans) ayant déjà purgé une rencontre de suspension lors du quart aller contre Arsenal (1-1), il lui reste donc à purger neuf matches de compétitions européennes et de sélections nationales, a précisé l'instance de contrôle, éthique et discipline de l'UEFA qui avait nommé un instructeur chargé de faire la lumière sur ce dossier.



"Je suis conscient que c'était une erreur de m'approcher de Glen Kamara et de lui parler. Il y a des émotions dans un match et malheureusement je ne peux pas retirer ce que j'ai fait. Je suis désolé", a réagi Kudela dans un communiqué, tout en se disant "interloqué par le fait que la commission de discipline de l'UEFA soit parvenue à une conclusion différente de celle de son instructeur".



Cette décision est susceptible d'appel mais les avocats de Kudela ont fait savoir qu'ils attendaient de connaître les détails de la décision pour envisager de déposer un éventuel recours. L'UEFA avait ouvert une enquête sur une accusation d'injure raciste suivie d'une altercation le 18 mars, le jour de l'élimination des Rangers par le Slavia.



Insulte



La rencontre avait dégénéré à quelques minutes de la fin lorsque Kamara, milieu finlandais des Rangers, avait accusé Kudela de lui avoir glissé une insulte raciste à l'oreille.

Le Slavia Prague a nié tout propos discriminatoire, affirmant de son côté que Kamara avait agressé Kudela à coups de poing après la rencontre.



Le président du conseil d'administration du club tchèque, Jaroslav Tvrdik, a néanmoins déclaré dans un communiqué "respecter la décision" de l'UEFA. "Ondrej Kudela n'aurait jamais dû s'approcher du joueur adverse. Je regrette profondément cela et présente mes excuses à Glen Kamara."



Cette sanction intervient alors que plusieurs cas d'injures racistes proférées sur les terrains ont agité le football européen ces derniers mois. Début avril, le défenseur français de Valence Mouctar Diakhaby s'est dit victime d'une insulte raciste de la part d'un joueur de Cadix, Juan Cala, qui a de son côté nié ces accusations. Une procédure a été ouverte par la Fédération espagnole de football (RFEF).



Et en décembre, une première à ce niveau, le match de Ligue des champions entre le Paris SG et Istanbul Basaksehir avait été interrompu par les joueurs après des propos de l'un des membres de l'équipe arbitrale roumaine, accusé d'avoir proféré un terme raciste à l'encontre de l'entraîneur adjoint du club turc, le Camerounais Pierre Achille Webo. L'UEFA a par la suite sanctionné deux des arbitres impliqués.



L'ancien milieu international néerlandais Clarence Seedorf, s'exprimant mercredi lors d'une table ronde en visio-conférence organisée par le Conseil de l'Europe, a d'ailleurs appelé à sanctionner les joueurs se couvrant la bouche avec une main pour dissimuler leurs propos lorsqu'ils s'adressent à un adversaire.