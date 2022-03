Anatoliy Tymoshchuk n'est désormais plus le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection ukrainienne. Ancien milieu de terrain, il vient d'être rayé du registre des joueurs de l'équipe nationale par la fédération, qui lui a supprimé ses 144 sélections, honorées entre 2000 et 2016.

La raison ? Le joueur a plusieurs fois été invité, notamment pas d'anciens joueurs, à se positionner sur l'invasion russe. Adjoint du Zénith Saint-Pétersbourg, en Russie, il avait refusé cette invitation. Il avait aussi décidé de ne pas rompre son contrat avec son club. De ce fait, la fédération ukrainienne a décidé d'agir. Elle a aussi demandé à lui retirer tous les trophées gagner en Ukraine dans sa carrière.