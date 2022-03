L1: Alvaro Gonzalez en Espagne "en accord" avec l'OM

Le défenseur espagnol de l'Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez, qui a perdu sa place de titulaire, est rentré en Espagne "avec l'accord du club", a indiqué l'OM dimanche.

Le joueur de 32 ans arrivé en 2019 de Villarreal "est en Espagne en accord avec le club. Il n'y a pas de conflit, ni de mise à l’écart", a expliqué à l'AFP le directeur de la communication du club, Jacques Cardoze, après une information initiale de l'Equipe.

"Un nouveau point sera fait avec lui dans la semaine", a ajouté M. Cardoze, sans préciser depuis quand le défenseur central avait quitté Marseille.

Titulaire la saison dernière et vice-capitaine, Alvaro Gonzalez qui a prolongé son contrat avec l'OM au printemps dernier, n'entre plus dans les plans de jeu de l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli, devancé par Saliba, Caleta-Car et Luan Peres dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

En janvier, le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria, avait déclaré que la porte était "ouverte" à un départ de l'ancien défenseur de Villarreal et de l'Espanyol Barcelone.

"On peut trouver des solutions pour les joueurs qui ont moins de minutes (...) J'ai déjà parlé avec Alvaro et son agent. La porte est ouverte", avait expliqué fin janvier le dirigeant espagnol.