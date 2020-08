L1: Angers fait sa mue

Un joli transfert pour assumer ses ambitions côté scène, une succession de remous côté coulisses... Longtemps anachronique îlot de stabilité et de modestie, Angers a célébré ses cinq ans dans l'élite en redevenant un club de Ligue 1 presque comme les autres.

Dès l'ouverture du mercato début janvier, Angers a frappé un grand coup en faisant venir pour quatre ans Paul Bernardoni, gardien de l'équipe de France Espoirs, pour un montant estimé à plus de 7 millions d'euros (hors bonus). Un record et un changement de philosophie pour ce club spécialisé dans la revente de jeunes joueurs recrutés à bas coûts.

"Mais je suis jeune aussi !", réagit le gardien de 23 ans pour l'AFP. "Je veux grandir avec le club. Je pense qu'on est à peu près au même niveau. On est dans une phase où on sait qui on est mais on reste humble, et on est quand même ambitieux."

"La vraie différence, c'est l'investissement financier", explique à l'AFP Sébastien Larcier, le nouveau directeur sportif arrivé de Dijon au printemps. "Il fallait faire un effort sur ce poste-là pour avoir des certitudes et continuer à grandir avec un gardien qui fait la différence, qui nous fait gagner des points, qui est identifié dans le football français comme un gardien d'avenir, donc avec aussi un potentiel de revente".

"Avant de penser au +trading+, il faut penser d'abord à faire des saisons réussies, à se maintenir et si nous sommes compétitifs, à voir plus haut. Si nous sommes bons, naturellement on viendra chercher nos joueurs", ajoute-t-il.

- Séismes internes -

Parallèlement aux investissements dans l'équipe, le club a rénové ses structures internes et investit dans ses infrastructures: une nouvelle tribune est en construction au stade Raymond Kopa (livraison prévue pour l'hiver 2021), le centre d'entraînement s'améliore, le centre de formation se développe...

Mais dans le même temps, le SCO d'Angers a subi une série de séismes internes, avec en premier lieu la mise en examen en février de son président et propriétaire Saïd Chabane pour violences sexuelles aggravées après des plaintes de quatre jeunes femmes, salariées ou anciennes salariées du club.

En mars, M. Chabane a nommé un président délégué, Fabrice Favetto-Bon, pour pouvoir prendre du recul. Et dès le lendemain, nouveau coup de tonnerre avec la mise à pied d'Olivier Pickeu, directeur sportif emblématique depuis 2006, avant un licenciement pour "faute grave". Et encore un rebondissement le 10 août: Fabrice Favetto-Bon est subitement parti "pour des raisons personnelles et familiales".

Sur le plan judiciaire, la rentrée s'annonce chargée: au pénal, outre les poursuites contre M. Chabane, l'attaquant Farid El Melali est accusé d'exhibition sexuelle pendant le confinement. Aux prudhommes, le club retrouvera le 9 septembre Olivier Pickeu, qui conteste son licenciement, et le 10 son ancien capitaine Cheikh Ndoye (2015-2017 et 2018-2019), qui dénonce une promesse d'embauche non tenue.

Et devant le tribunal de commerce, l'ancien propriétaire Willy Bernard, condamné pour abus de biens sociaux et fraude fiscale, reproche à M. Chabane de ne pas lui avoir versé la totalité de la somme prévue lors de la vente en 2011.

- "Bouée de sauvetage" -

Mais pas de quoi perturber la reprise, assure Sébastien Larcier: "Tout le monde est content de retrouver le terrain. C'est la bouée de sauvetage. Tout reste à l'entrée du vestiaire. On sort de tout le contexte, on est centré et concentré sur le jeu. Pendant 2 heures, on joue au foot".

Pour cela, le club peut encore compter sur son dernier pilier historique, l'entraîneur Stéphane Moulin, en poste depuis 2011 et particulièrement respecté. "Au téléphone il m'a dit: +Je ne peux pas te promettre la Ligue des champions mais je vais te promettre du travail+. Cela m'a totalement conquis", raconte Paul Bernardoni.

"Les hommes comme +Steph+ Moulin, à travers les valeurs qu'il dégage et qu'il enseigne, sont un peu des ovnis dans ce milieu. C'est ce qui fait que même quand ça tremble comme en ce moment, ça continue à avancer, ça continue à travailler, ça continue à suivre le chemin qui est tracé", salue Sébastien Larcier.