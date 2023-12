L1: après la rouste contre Arsenal, le match d'après pour Lens, face à Lyon

Lens veut rebondir à domicile face à Lyon samedi (17h00) lors de la quatorzième journée de Ligue 1, quelques jours après l'humiliation infligée par Arsenal (6-0) qui a montré le plafond des Sang et Or.

L'entraîneur Franck Haise se réjouit d'ailleurs de cet enchaînement rapide. "C'est l'avantage du football, les matches reviennent assez vite. De temps en temps, après un exploit, on aimerait couper une semaine. Mais quand on vient d'en prendre six, de prendre une grosse claque, on a juste envie d'y retourner."

Cette désillusion européenne ne doit pas faire oublier la superbe dynamique dans laquelle le club artésien est engagé en championnat: huit matches sans défaites, les cinq derniers sans encaisser le moindre but.

"Le football, c'est une remise en question quotidienne, philosophe Florian Sotoca. On savait très bien qu'après le match à Clermont et la victoire 3-0, on n'était pas les meilleurs, et on sait qu'après le match contre Arsenal, on n'est pas les plus nuls. Je suis persuadé d'une chose: le groupe a du répondant, du caractère, l'état d'esprit pour bien réagir."