L1: avant Marseille, le Paris SG déjà sous pression

S'il se remettra de sa défaite jeudi à Lens (1-0), d'autant plus facilement qu'il jouait avec un effectif décimé par le Covid-19, le Paris SG s'est mis sous pression avant le choc de dimanche contre Marseille, où un revers lui coûterait beaucoup plus cher.

. L'attaque, de point très fort à point très faible

A la fin du mois d'août, le PSG disposait de l'une des meilleures attaques d'Europe. Deux semaines plus tard, il n'a plus les moyens de menacer la défense d'un promu de Ligue 1.

Les absences, pour cause de coronavirus, de Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel di Maria, qui représentent à eux quatre deux tiers des buts parisiens la saison passée en Championnat, pèsent trop lourd sur un secteur qui a aussi laissé partir cet été Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, même si ce dernier pourrait finalement rester.

Dans l'Artois, l'entraîneur Thomas Tuchel a aligné deux Titis de 18 ans, Arnaud Kalimuendo et Kays Ruiz, qui n'avaient jusque-là jamais joué à ce niveau. Même si le second a montré des promesses, le bilan statistique reste décevant: 78% de possession pour... 1 tir cadré.

"Nos deux N.10 (à Lens) ont été Ander Herrera et Kays Ruiz, qui sont des N.6 ou des N.8. C'était nécessaire qu'ils créent des choses et ce n'est pas leur force ni leurs caractéristiques", a expliqué le technicien allemand pour justifier le manque d'animation offensive.

"On joue pour la première fois ensemble. Il faut du temps, sinon le football serait simple et facile", a admis à Canal+ Marco Verratti, amer contre le calendrier qui prive son équipe d'une vraie préparation d'avant-saison.

Contre l'OM, Paris devra forcément marquer, même si aucun des "Quatre fantastiques" n'est attendu au coup d'envoi. "Je ne suis pas inquiet, mais réaliste (...) S'il faut jouer avec la même équipe contre Marseille, on le fera", a continué son coach.

. Un effectif encore juste

Le PSG sera donc loin de la fête qu'il aurait aimé organiser pour son retour au Parc des princes, après son épopée du mois d'août qui l'a conduit en finale de la Ligue des champions: ses stars Neymar, Mbappé ou Marquinhos devraient encore manquer le rendez-vous.

"Je ne peux pas dire exactement" s'ils pourront reprendre la compétition, a dit Tuchel, "mais s'ils jouent, ce serait avec un entraînement. S'ils sont là, OK, mais il seront dans un état physique où je ne peux pas attendre d'eux qu'ils soient décisifs."

Seul retour attendu, celui du gardien N.2 Sergio Rico, à la place du jeune Marcin Bulka dont la boulette a coûté le match à son équipe à Lens.

L'entraîneur souabe devra s'en contenter, d'autant qu'il prend un risque avec les cadres disponibles, comme Marco Verratti. Le milieu italien revient d'une blessure à un mollet qui l'a contraint à observer du banc une grande partie du Final 8 de la C1.

"Normalement, le maximum pour lui aurait dû être de jouer 60 ou 70 minutes (il a joué tout le match). On a pris un risque", a admis Tuchel, sans roue de secours au début d'une séquence chargée, qui continuera contre Metz (mercredi 16) et à Nice (dimanche 20).

. Florenzi, un renfort qui ferait du bien

Dans ce contexte, le Paris SG attend du renfort. Ca tombe bien, une recrue est sur le point d'arriver: le défenseur international italien Alessandro Florenzi, attendu en prêt en provenance de l'AS Rome.

"J'espère vraiment (qu'il sera à Paris). Quand ? Demain (vendredi)! J'espère qu'on pourra finir ce dossier", a lancé Tuchel, qui a plusieurs fois demandé des nouvelles têtes pour ce mercato qui se terminera le 5 octobre.

Le latéral droit âgé de 29 ans, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière à Valence, remplacerait poste pour poste Thomas Meunier, parti à Dortmund. Il était avec sa sélection nationale début septembre pour la Ligue des nations. Avec Florenzi, Paris attend des jours meilleurs.