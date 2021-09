L1: avec Shaqiri, Lyon mise sur l'appétit de victoire

Bardé de titres avec le Bayern Munich puis Liverpool, le nouvel attaquant lyonnais Xherdan Shaqiri pourrait faire ses débuts en Ligue 1 contre Strasbourg dimanche (20h45) en apportant sa soif de victoire à un Olympique lyonnais (OL) décrié depuis plusieurs mois pour son manque de personnalité.

Les premières journées de championnat ont confirmé ce constat malgré l'arrivée du nouvel entraîneur, le Néerlandais Peter Bosz qui a remplacé Rudi Garcia pour instaurer un jeu ultra offensif dont les Lyonnais n'ont pas encore adopté tous les principes, notamment en matière de récupération du ballon.

Pour l'instant, le bilan n'est pas reluisant avec une seule victoire aux dépens d'un Nantes inoffensif (1-0), où Shaqiri (29 ans) était remplaçant sans entrer en jeu, pour deux résultats nuls à domicile face à Brest (1-1) et Clermont (3-3) et une déroute à Angers (3-0).

- De remplaçant de luxe à titulaire -

C'est dans ce contexte que le Suisse d'origine albanaise, né en ex-Yougoslavie, est arrivé fin août pour un transfert de six millions d'euros (plus 5 M EUR de bonus) en provenance de Liverpool où il n'était qu'un remplaçant de luxe.

A charge pour lui de relever le challenge d'être titulaire dans son nouveau club qui voit en lui un leader susceptible de tirer l'équipe vers le haut et un éventuel podium.

Champion à trois reprises à la fois en Suisse (Bâle) et en Allemagne (Bayern Munich) et une fois en Angleterre avec les Reds, avec deux Ligues des champions à son actif (Bayern et Liverpool), Xherdan Shaqiri, 96 sélections avec la Nati (26 buts), a le profil.

Le défenseur italo-brésilien Emerson Palmieri, récent champion d'Europe avec l'Italie et prêté par Chelsea, a été également recruté pour son aptitude à gagner des titres, de même que l'arrière central allemand Jérôme Boateng, ancien du Bayern et champion du monde 2014 - mais éclaboussé cette semaine par une lourde condamnation en Allemagne pour violences conjugales.

Après le départ à Barcelone de Memphis Depay, qui était le capitaine et maître à jouer de l'OL, Shaqiri doit assumer un lourd héritage.

"Cela faisait longtemps que nous discutions avec (Shaqiri). Nous avions besoin d'un joueur de couloir capable de percuter. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, c'est un champion", a souligné Juninho, le directeur sportif de l'OL.

- "Un compétiteur" -

"Il va également nous apporter beaucoup de choses dans le vestiaire", a assuré l'ancienne icône de l'Olympique lyonnais qui accumulait les trophées dans les années 2000.

"Il peut jouer côté droit, c'est là où nous l'avons beaucoup vu à l'oeuvre par le passé. Il y a aussi son caractère, c'est un compétiteur, il l'a démontré durant l'Euro. Je pense qu'il va beaucoup nous apporter", a encore assuré le Brésilien.

Ce dernier a reconnu que Shaqiri "ne marquerait pas 15-20 buts dans une saison". "Mais il est capable d'en inscrire une dizaine et de faire des passes décisives", a affirmé le dirigeant.

Le Suisse devra donc se surpasser: barré par la concurrence à Liverpool, il n'a inscrit qu'un but la saison dernière pour quatre passes décisives. Loin, donc, des estimations de Juninho.

Et en trois ans à Liverpool (2018-2021), Xherdan Shaqiri a participé à 63 rencontres pour un total de seulement huit buts (neuf passes décisives) dont sept en Premier League, championnat dans lequel il n'a jamais dépassé huit réalisations par saison. C'était à Stoke City en 2017-2018...