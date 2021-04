L1: battu 4-1 à Lorient, Bordeaux en plein cauchemar

Le cauchemar continue pour Bordeaux: lâchés jeudi par leur actionnaire américain King Street, les Bordelais ont encaissé dimanche leur 5e défaite d'affilée, battus 4-1 à Lorient lors de la 34e journée de Ligue 1.

Grâce à une attaque déchaînée et un triplé du Nigérian Terem Moffi, les Lorientais ont pour leur part fait un pas important vers le maintien.

Pour Bordeaux, la crise sportive s'ajoute à la crise administrative et financière qui plonge le club dans une grande incertitude. Avec cette 11e défaite en 13 matches, les Girondins restent 16es mais n'ont plus que 4 points d'avance sur Nantes et Nîmes (18e et 19e).

Apathiques, sans idées, les hommes de Jean-Louis Gasset ont pris l'eau d'entrée. Saisis à la gorge par les Merlus, les Bordelais ont rapidement concédé des occasions, sans pouvoir porter le danger dans le camp breton.

Un premier coup franc enroulé d'Enzo Le Fée a frôlé la lucarne de Benoît Costil (14e), avant que le portier bordelais ne détourne en corner la frappe de Laurent Abergel (17e).

Puis en l'espace de deux minutes, les Girondins se sont fait punir: Yoann Wissa a d'abord repris de la tête un corner de Le Fée (1-0, 18e) avant de servir parfaitement Terem Moffi pour enfoncer le clou (2-0, 20e), après un contre rondement mené.

Devant des tribunes toujours vides mais ornées ce dimanche de 2.200 maillots prêtés par des clubs amateurs de la région, l'attaquant nigérian du FCL a eu des balles franches de 3-0 (une reprise ratée à bout portant, une tête détournée par Costil...).

Il a finalement alourdi la note juste avant la pause, alors que les Girondins tentaient de réagir, dribblant Costil et marquant dans le but vide après une longue ouverture de Trevoh Chalobah, au milieu d'une défense girondine aux abois (3-0, 43e).

Les Bordelais ont relevé la tête au retour des vestiaires, monopolisant le ballon, mais sans pour autant tromper le gardien Paul Nardi, malgré les occasions de Mara (63e, 72e), Kalu (72e) et Basic (66e).

En fin de match, l'équipe de Gasset s'est fait sanctionner sur un nouveau bijou de Moffi, son 14e but de la saison (4-0, 80e), avant d'adoucir la note par Issouf Sissokho (4-1, 84e), qui venait d'entrer en jeu.

"On est vraiment vraiment déçus", a commenté le défenseur bordelais Paul Baysse au micro de Canal+. "Ca nous fait une cartouche en moins. Il en reste quatre, on va continuer et on va pas lâcher maintenant. On a encore notre destin en main", a-t-il assuré.