L1: battu à domicile par Metz (1-0), Lens sombre dans la crise

Cette quatrième défaite en cinq rencontres place les Lensois (un point) à la dernière place du championnat, à égalité de points et de différence de buts avec Lyon, qui joue dimanche contre Le Havre (20h45), tandis que Metz (six points) remonte à la cinquième place.

Cette fois, la crise est bien là: dominateur mais inefficace, Lens s'est incliné à domicile contre Metz (1-0) samedi et n'a toujours pas gagné le moindre match de Ligue 1 cette saison.

Que la saison dernière semble loin pour les Sang et or ! Vice-champions de France à un point du champion parisien à l'issue d'une campagne nationale de rêve, les Lensois ont déjà autant perdu que lors du dernier exercice et basculent dans le cauchemar depuis le début de saison.

Bien meilleurs que les Messins dans le jeu et au nombre d'occasions, ils ont été punis par Joel Asoro (37e), auteur de l'un des rares tirs des Grenats, et ne s'en sont jamais relevés.

Ce revers est d'autant plus inquiétant qu'il a été infligé par un promu lors du premier match vraiment abordable de la saison lensoise. Renversés à Brest (3-2) dans une débâcle qui paraissait alors inhabituelle, les joueurs de Franck Haise ont ensuite coulé à Paris (3-1) et Monaco (3-0), deux cadors du championnat.