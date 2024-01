L1: battu à Rennes, Nice ne sait plus voyager

Malgré ce revers, les Aiglons restent deuxièmes de Ligue 1, avec 35 points, mais ils ne profitent pas de la défaite à domicile de leur poursuivant immédiat, Monaco, contre Reims (1-3) et ils pourraient voir le Paris SG étoffer encore son avance de 5 unités, à Lens, dimanche.

L'entraîneur Julien Stephan avait parfaitement décrypté le jeu niçois en conférence de presse d'avant-match et assuré avoir travaillé des points spécifiques. Son plan a fonctionné à merveille en neutralisant totalement le milieu de terrain adverse.

Mais les Rouges et Noirs, vainqueurs à Clermont en clôture de la phase aller (3-1), n'avaient jamais enchaîné deux victoires en Ligue 1 cette saison. En ajoutant le succès à Guingamp (2-0) en Coupe de France, dimanche dernier, la belle dynamique se confirme pour les Bretons.

Pour Rennes non plus, l'effet au classement n'est pas spectaculaire, avec une 10e place (22 pts) toujours aussi insatisfaisante.

Une tête ratée d'Arnaud Kalimuendo (10e), après une occasion très bien amenée, et trois arrêts de Marcin Bulka, sur une reprise de Benjamin Bourigeaud de son mauvais pied, le gauche (16e), sur une frappe de Martin Terrier à ras de terre (22e) et lors d'un face-à-face avec Kalimuendo (24e), avaient été des avertissements sans frais.

Après dix minutes tâtonnantes, et même si la possession a été largement favorable aux visiteurs, Rennes s'est progressivement rapproché des cages.

Il ne semble pas être le seul d'ailleurs, puisque Nantes (2-0) et Le Havre (3-1) avaient eux aussi trouvé la parade avant la trêve et Francesco Farioli va sans doute devoir trouver quelques idées pour rendre son équipe moins prévisible.

Mais le portier polonais a fini par craquer sur un pénalty pour une main de Rosario sur une tête de Terrier, transformé par le spécialiste local, Bourigeaud (1-0, 31e).

Si la fin de la première période a été plus difficile pour Rennes, Steve Mandanda se signalant avec un bon arrêt sur une tête de Gaëtan Laborde (34e), Nice s'est à nouveau éteint au retour des vestiaires en retrouvant son train de sénateur.

Les Azuréens ont été rapidement punis: sur un deuxième ballon gagné dans le rond central, Enzo Le Fée a adressé un amour d'ouverture pour Kalimuendo, qui a doublé la mise (2-0, 54e). L'axe Le Fée-Kalimuendo avait déjà été celui du deuxième but à Guingamp six jours plus tôt.

Malheureusement pour Rennes, Le Fée, très bon pendant tout le match, est ensuite sorti après s'être plaint des adducteurs, et son remplaçant, Fabian Rieder, s'est aussi blessé quelques minutes après son entrée.

Dans un milieu de terrain encore fragile et qui est sur le point de perdre Nemanja Matic, revenu à Rennes, mais très probablement pour faire ses valises, ces blessures ne sont pas anodines.

D'autant que se profilent un 16e de finale de Coupe contre Marseille, puis un déplacement à Lyon en championnat, sans parler du barrage de Ligue Europa contre l'AC Milan, en février, qui seront des tournants importants dans une saison qui n'est pas encore condamnée.