L1: Bordeaux continue de couler, Nice sur sa lancée

Bordeaux se rapproche un peu plus de la relégation dimanche, après sa défaite (1-0) contre Nice, solide cinquième de Ligue 1, qui a retrouvé du mordant à six jours de la finale de la Coupe de France.

Les Girondins espéraient que cette 35e journée soit un tournant. Elle a finalement été un épisode de plus de leur long chemin de croix vers la Ligue 2.

Ils n'ont pas saisi l'occasion de recoller au barragiste Saint-Etienne, qui a perdu à Rennes (2-0) samedi.

L'échéance funeste semble inéluctable... Avec quatre points de retard sur les Verts, Bordeaux, dix-neuvième, pourrait être relégué dès la prochaine journée s'il perd à Angers, que Saint-Etienne gagne à Nice et que Clermont ne perd pas contre Montpellier.

Pour Nice, ces trois points lui permettent de rester dans la course au podium, le troisième Rennes étant à deux longueurs.

Surtout, les hommes de Christophe Galtier, dominateurs, ont fait le plein de confiance avant d'affronter Nantes samedi au Stade de France, pour remporter le premier trophée du club en 25 ans.

Bordeaux n'a pas été de taille pour rivaliser avec les Niçois, qui auraient pu alourdir la facture sans une grande maladresse devant le but.

Dominés tout du long, dans l'impact, au milieu face à un Khéphren Thuram rayonnant, en difficulté pour conserver des ballons devant, pour ressortir, les Girondins ont tenu jusqu'au dernier quart d'heure avant d'être punis.

- Nice dominateur -

Pas sur une action d'éclat, il n'y en a pas eu beaucoup dans cette partie malgré la mainmise visiteuse, mais sur une remise involontaire et malheureuse de Tom Lacoux directement sur Andy Delort qui n'a plus eu qu'à pousser le ballon (74e).

Alors certes, les Bordelais ont tenté leur va-tout derrière, pour sauver la face et leur honneur, mais cela était bien trop timide et pas assez franc pour inquiéter la meilleure défense de L1 et un Walter Benitez quasiment au chômage en ce jour de Fête du Travail.

Cet épilogue était inévitable tant les Niçois ont contrôlé cette partie rythmée lors du premier acte avec des erreurs techniques incroyables à ce niveau des joueurs au scapulaire, fébriles à l'image de Benoit Costil (10e), Anel Ahmedhodzic (21e) ou Yacine Adli (42e).

Sur le premier, Dolbert, trouvé par Justin Kluivert, a tiré vers le but mais Gideon Mensah a sauvé son camp. Sur le deuxième, Delort a repris de volée un centre de Boudaoui mais a été contré par Josuha Guilavogui et sur le troisième, il n'a pas trouvé le cadre.

A la reprise, Nice a accentué sa domination et Costil a rappelé qu'il pouvait être décisif sur une tête à bout portant et trop sur lui de Thuram, qu'il a spectaculairement sortie (58)e.

Après le but malheureux concédé, et malgré les entrées surement trop tardives du dynamique Thibault Klidje et de Sekou Mara, le public a cru à un sursaut. En vain, car dans les faits, Nice a surtout manqué par trois fois de doubler la mise par Amine Gouiri (80e), Delort encore (82e), et enfin un incroyable raté de Bilal Brahimi (90e+3).