L1: Brest arrache le podium à Lille, Lyon en Ligue Europa, Lorient relégué

Énorme frustration à Lille, mais euphorie à Toulouse où les Brestois se sont imposés 3-0. Rejoint dans les dernières minutes par Nice (2-2), le Losc termine 4e et devra passer par les tours préliminaires pour rejoindre la C1.

Brest a arraché à Lille la qualification directe pour la Ligue des champions dans une dernière journée complètement folle de Ligue 1 où Lyon a assuré sa place en Ligue Europa et Lorient a manqué d'un souffle la place de barragiste.

Un penalty d'Alexandre Lacazette dans les dernières minutes a offert la victoire contre Strasbourg et composté son ticket pour la Ligue Europa en doublant Lens pour prendre la 6e place avec 53 points contre 51.

L'exploit de Lyon est d'une autre nature: dernier en décembre, il a réussi un retour fracassant et se rendra euphorique à Lille pour la finale de la Coupe de France le 25 mai contre le Paris Saint-Germain.

Le club breton boucle lui en apothéose la plus belle saison de son histoire: le SB29 qui n'a jamais joué la moindre Coupe d'Europe va commencer par la plus prestigieuse.

Les Sang et Or, qui disputaient la Ligue des champions cette saison, se contenteront de la C4 pour avoir gâché deux buts d'avance face à Montpellier (2-2 au final).

- Lorient échoue d'un souffle -

L'Olympique de Marseille est le perdant de cette course à l'Europe qu'il livrait à Lyon et à Lens. Avec trois points de retard, l'OM avait besoin d'une victoire en Normandie et de la défaite d'au moins un de ses deux concurrents.