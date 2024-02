L1: Brest conforte sa place de dauphin, Nantes sort de la zone rouge

Après une perte de balle strasbourgeoise et un jeu de ping-pong dans la surface alsacienne, Camara a repris le ballon sans contrôle du pied droit, et trompé une première fois le gardien marocain Alaa Bellaarouch (1-0, 33e).

Quels que soient les résultats de Nice face à Clermont et du déplacement de Lille à Toulouse, les Bretons, avec 43 points, et désormais 12 matches sans défaites, sont assurés de terminer la 23e journée à la deuxième place du championnat derrière l’inaccessible Paris SG.

Plus tôt dans la journée, en allant l'emporter (1-0) à Lorient, qui restait sur trois victoires consécutives, Nantes a fait une belle affaire dans la lutte pour le maintien.

Cette victoire permet aux Canaris de bondir provisoirement à la 11e place avec 25 points, trois de mieux que Lorient, qui redevient 16e et barragiste virtuel, et surtout huit de plus que Metz, 17e et premier relégable direct.

Sous l'impulsion du Nigérian Moses Simon, pour sa première titularisation depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations où il a été finaliste malheureux, Nantes a parfaitement appliqué une tactique efficace, élaborée par son entraîneur Jocelyn Gourvennec.

Positionné dans un 5-3-2 qui semblait très défensif sur le papier, ses joueurs ont bloqué tous les espaces lorientais et su profiter de quelques transitions pour se créer les occasions les plus dangereuses.

Ils ont été récompensés par le but inscrit par le défenseur, Jean-Charles Castelletto, présent à point nommé pour reprendre acrobatiquement un centre de Simon, intenable (0-1, 49e).

Nantes doit désormais valider ce succès la semaine prochaine à domicile face à Metz, avant de connaitre un calendrier corsé avec Rennes, Lyon, Monaco, Brest et le Paris SG lors des six journées suivantes.