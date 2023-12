L1: Brest provisoirement 4e, Rennes stagne et Lorient plonge encore

Brest a poursuivi sa marche en avant dimanche en battant le FC Nantes, 2-0, et en s'emparant provisoirement de la quatrième place de L1, alors que Lorient a encore plongé et Rennes et Toulouse se sont neutralisés (0-0).

Grâce à des buts signés Hugo Magnetti (49e) et Steve Mounié (57e) et à plusieurs arrêts de son gardien Marco Bizot, Brest pourrait assurer sa place dans le top 5 à mi-championnat en battant Lorient, mercredi, pour la 17e journée.