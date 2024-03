L1: Brest tient tête à Lille

Bousculé et mené par Lille, Brest a réussi à sauver un point précieux dans la course à l'Europe (1-1), dimanche, pour la 26e journée de Ligue 1.

Il a régné un fort parfum de Ligue des champions au Stade Francis-le-Blé et les deux clubs ont livré un très beau match de football, ouvert et engagé.

Pourtant, il n'a pas réussi à résister entièrement à la réussite insolente de David, le meilleur buteur du top 5 européen en 2024, qui a inscrit un très joli but à la 67e, d'une frappe masquée qui l'a pris à contre-pied (0-1), son 15e de l'année civile et le 15e en championnat cette saison.

Déjà battus à Lens (1-0) la semaine passée, malgré un match plein, Brest ne voulait surtout pas finir avec des regrets qu'il aurait forcément nourris en cas de défaite, notamment en raison du poteau trouvé par Romain Del Castillo à la 28e minute.

Et, comme un symbole, la délivrance est venue par celui qui est sans doute le plus généreux et le plus altruiste des Ty Zefs, l'attaquant uruguayen Martin Satriano.

Après deux tentatives non-cadrées (52e, 54e), il a bien suivi une balle piquée de Kamory Doumbia vers Steve Mounié pour récupérer le ballon trop mollement dégagé par la défense adverse et tromper Lucas Chevalier à sept mètres des buts (1-1, 80e).

Si les Finistériens ne dérogeront très certainement pas à la ligne de conduite qui leur interdit de parler d'Europe, leur prestation a encore montré qu'ils sont des candidats tout à fait légitimes, même à la C1.

Pour les Nordistes, en revanche, si prendre un point à ce Brest-là est tout sauf une mauvaise opération dans l'absolu, dans un haut de tableau très serré, le sentiment d'avoir laissé filer deux points dominera certainement.