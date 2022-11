L1: choc des olympiques OM-OL, Rennes veut entretenir sa forme à Lille

Éliminé de toutes compétitions européennes, Marseille doit se relancer dimanche (20h45) en Ligue 1 dans le choc olympique contre Lyon, également en quête de rédemption depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc, lors de la 14e journée, tandis que Rennes veut poursuivre son bel élan à Lille.

- L'affiche: rivalité olympique -

La crise guette l'Olympique de Marseille, quelques jours après sa désillusion contre Tottenham (2-1) en Europe: élimination de la C1 mais aussi de la C3 pour s'être rué à l'assaut des buts londoniens, ouvrant la voie à un contre fatal.

Après le match, plusieurs joueurs ont regretté ne pas avoir été tenus au courant de l'autre match du groupe, remporté par Francfort contre le Sporting Portugal. "On ne va pas se tirer les uns sur les autres, mais... vous dire que je ne suis pas dégouté que l'info ne soit pas remontée jusqu'à nous, ce serait mentir", a reconnu Amine Harit, quand Mattéo Guendouzi évoquait "une incompréhension et des erreurs de la part de tous".

Inévitablement, c'est vers Igor Tudor que les doigts ont été pointés à la suite de cette bévue, et l'entraîneur est de nouveau sous pression. Cinquième de Ligue 1 à trois points du podium après trois défaites et un nul, Marseille doit gagner sous peine de s'enfoncer dans le doute, avant d'affronter une autre grosse écurie: Monaco.

À Lyon, la crise semble passée. Depuis l'arrivée il y a près d'un mois de Laurent Blanc, l'OL a un bilan positif de deux victoires et une défaite.

Un succès au Vélodrome confirmerait le renouveau et démontrerait la capacité des joueurs de Blanc à s'imposer contre les bonnes équipes du championnat. La saison dernière, l'OL y avait infligé une correction au club phocéen (3-0).

- Le joueur: Kasper Schmeichel -

Décevant à ses débuts sur la Côte d'Azur, le Danois Kasper Schmeichel répond depuis quelques rencontres aux attentes placées en lui lors de son recrutement cet été. Très bon lors de la victoire à Lorient (2-1), il a encore été décisif contre Cologne (2-2) jeudi en Ligue Europa Conférence, participant à la qualification des siens pour les huitièmes de finale.

La blessure de sa doublure, le Polonais Marcin Bulka (23 ans), repousse en outre le débat sur la place de titulaire dans les cages de l'OGCN.

À quelques semaines du début de la Coupe du monde, Schmeichel (33 ans) a tout intérêt à monter en puissance avant de défendre les couleurs du Danemark, dont il est un taulier, et donc à réitérer une belle performance contre Brest dimanche (15h00).

- Le chiffre: Rennes reçu 5/5 -

Qui arrêtera le Stade Rennais? Invaincu depuis le 27 août en championnat, le club breton a remporté ses cinq dernières rencontres de L1, gratifiant souvent ses supporters de démonstrations offensives (14 buts).

La deuxième meilleure attaque du championnat se frotte à Lille dimanche (17h05) dans le but de conforter sa place sur le podium, menacée par un autre club breton: Lorient.

Les Rennais seront d'autant plus motivés qu'ils ont été tenus en échec par le club chypriote de Larnaca (1-1) en Ligue Europa jeudi. Cette contre-performance, qui oblige les Bretons à passer par un barrage d'accession aux huitièmes de finale de la C3, n'a pas plu à l'entraîneur Bruno Genesio: "Je suis déçu par le jeu qu'on a proposé ce soir. Quand tout va bien, trop bien, on peut peut-être penser qu'il suffira de jouer au Roazhon (Park, stade du club) en faisant 80% ou 90% des efforts. Mais non. (...) On sait qu'on ne peut pas se permettre la moindre baisse de régime."

Martin Terrier, meilleur buteur (huit) et co-meilleur passeur (trois) du club, manquera peut-être ce match après être sorti contre Larnaca "avec une douleur à la cuisse", selon Genesio. "On verra s'il peut jouer dimanche (...). Je peux avoir des regrets parce que j'ai hésité" à l'aligner, a-t-il ajouté.