L1: débuts sans strass pour le PSG, sans doute privé de Mbappé

L'actualité brûlante, c'est la situation de Mbappé, alors que la tension est à son paroxysme entre la direction du PSG et sa star, exclue des entraînements avec l’équipe première en raison de sa décision de rester jusqu'au terme de son contrat en juin 2024 sans vouloir le prolonger.

Peu loquace, Luis Enrique a évacué la question sans prendre beaucoup de risques, refusant de dévoiler si le champion du monde 2018 serait exclu du groupe face aux Merlus, ce qui semble être la tendance et la logique.

"Cette situation a déjà existé (entre le PSG et Mbappé, ndlr), a déclaré l'ancien joueur du Real Madrid et du Barça. Une solution positive avait été trouvée avec le club avant mon arrivée. J'espère que le club et le joueur vont trouver un accord. Je vous rappelle la philosophie du club, qui se veut au-dessus de tout, des joueurs, du staff."