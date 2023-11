L1: Florian Sotoca, symbole de l'attaque lensoise retrouvée

Résilient, combatif et collectif. Omniprésent lors du réveil de l'attaque lensoise contre Nantes (4-0), Florian Sotoca en est son symbole et la guidera encore à Lorient samedi (17h00) lors de la 11e journée de Ligue 1.

L'ovation du Stade Bollaert pour sa sortie samedi dernier décrit mieux que mille mots l'affection que le public des Sang et Or porte à son attaquant. Auteur de deux pénaltys et d'une passe décisive, il a grandement participé à la première démonstration offensive du Racing Club de Lens cette saison, qui semble enfin lancé en Ligue 1 après un démarrage difficile.