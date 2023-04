L1: Grâce à Openda, Lens bat Rennes et retrouve la 2e place

Redoutables dans les deux surfaces, les Sang et Or sont désormais à égalité de points avec Marseille (60 pts), accroché vendredi par Montpellier (1-1), mais avec une meilleure différence de buts.

Pour les Rennais, le podium s'éloigne encore un peu et la 5e et dernière place européenne ne tient désormais plus qu'à un fil, sous la menace de Lillois qui n'ont qu'un point de retard et attendent Lorient dimanche.

Vainqueurs du PSG avant la trêve, les Rouge et Noir auront à coeur de se relancer dans une semaine à Lyon, pour le 100e match de Bruno Genesio sur leur banc.

Lens, en revanche, aura une occasion de confirmer sa place de dauphin vendredi contre Strasbourg, mais devra affronter les trois autres équipes de l'actuel Top 5 (Paris, Monaco et Marseille) au cours des six prochaines journées.