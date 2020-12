L1: Kadewere sur les traces des grands attaquants lyonnais

Le milieu lyonnais Tino Kadewere frappe le ballon devant le milieu brestois Hianga'a Mbock lors du match de L1 entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois au Groupama Stadium à Décines-Charpieu lPHILIPPE DESMAZES

Un penalty obtenu, un but, une passe décisive: virevoltant samedi à Nice (4-1) et en grande forme avant de recevoir Nantes mercredi (21h00), le Zimbabwéen Tino Kadewere impressionne à Lyon, dribblant et marquant sur les traces des grands attaquants de l'OL.

Fleury Di Nallo, Nestor Combin, Bernard Lacombe, Serge Chiesa, Sonny Anderson, Karim Benzema, Lisandro Lopez, Nabil Fekir ou encore Alexandre Lacazette... la liste des buteurs qui se sont illustrés sous les couleurs de l'OL pendant ses 70 ans d'existence est longue et certainement non exhaustive.

A 24 ans, Kadewere pourrait bien s'inscrire à son tour dans l'Histoire à travers la triplette qu'il forme aujourd'hui avec Karl Toko Ekambi et Memphis Depay.

Certes, celle-ci ne durera que le temps de cette saison, voire moins si Memphis est transféré dès janvier, mais elle a porté Lyon en haut du classement après avoir connu en 2019-2020 sa pire saison de L1 depuis 25 ans.

Des trios enthousiasmants, l'OL en a connu par le passé.

Di Nallo, Combin et Angel Rambert au début des années 1960 avec une finale et une victoire en Coupe de France (1963, 1964), puis Di Nallo associé à Lacombe et Chiesa à l'orée des années 1970 avec la même performance (1971, 1973), ont laissé leur trace.

- Avec Källström en Suède -

De quoi rêver d'un nouveau trophée pour Lyon cette saison ? Kadewere, meilleur canonnier de Ligue 2 la saison dernière avec Le Havre (20 buts en 16 matches) où il jouait comme avant-centre sous les ordres de l'ancien entraîneur lyonnais Paul Le Guen, n'y serait certainement pas pour rien.

Plutôt sur l'aile droite dans un 4-3-3 qui semble se transformer parfois en 4-4-2 en losange avec Depay qui décroche, il compte déjà six buts en Ligue 1, pour seulement neuf tirs cadrés, et deux passes décisives. De quoi justifier son recrutement pour 14 millions d'euros, validé dès janvier dernier avant qu'il ne soit prêté au Havre dans la foulée pour finir le championnat.

Une adaptation express après seulement deux années passées en France pour ce transfuge de Djurgardens en Suède (1re div., 2015-2018), qu'il avait finalement choisi de rejoindre après un essai d'une semaine à Sochaux, pour ses premiers pas en Europe.

Il y a joué aux côtés de l'ancien milieu lyonnais Kim Källström (aujourd'hui âgé de 38 ans) qui y terminait sa carrière.

"J'ai choisi la Suède car tout le monde parlait anglais, mais le niveau était déjà très différent du Zimbabwe", a-t-il expliqué récemment aux médias.

"Il sait faire beaucoup de choses. Il a du liant dans son jeu et de grandes qualités", souligne l'entraîneur Rudi Garcia au sujet de son international.

- Objectif Ligue des champions -

Sans Coupe d'Europe cette saison et donc avec un seul match par semaine, l'équipe lyonnaise reste souvent stable et permet d'associer le trio "KTM" sur quasiment chaque rencontre, accélérant ainsi la complicité entre les trois joueurs, qui représentent 77,4% des 31 buts de l'OL. De quoi reléguer Moussa Dembélé, en manque de confiance, sur le banc.

Kadewere, qui a dû surmonter le décès de son frère au cœur de l'été, se félicite de l'aide qui lui a été apportée pour qu'il s'intègre le plus rapidement possible.

"Je suis arrivé dans une famille. Personne ne m'a mis de côté. Memphis est à côté de moi dans le vestiaire et nous parlons tout le temps ensemble", témoigne-t-il, évoquant un Depay "bon mec, capitaine, gentil avec tout le monde".

"Quand j'ai perdu mon frère, il a tout le temps été avec moi au téléphone", rapporte l'attaquant qui répond aux interviews en français et dont l'ambition est élevée.

"J'ai déjà franchi un cap avec l'OL, un très grand club avec de très bons joueurs et l'objectif est de jouer en Ligue des champions", conclut-il.