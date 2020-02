L1: l'OM veut mettre fin à sa disette bordelaise, Neymar de retour aux affaires

Marseille vise un premier succès à Bordeaux depuis plus de 40 ans, Neymar et le Paris SG veulent poursuivre sur leur lancée, et Toulouse a peur d'un triste record, samedi et dimanche pour la 22e journée de Ligue 1.

. Le chiffre: 42 ans, une si longue attente pour l'OM

Un supporter de Bordeaux avant de recevoir Marseille, c'est la sérénité incarnée. Depuis le 1er octobre 1977, les Girondins n'ont en effet jamais perdu à domicile contre l'OM en Championnat, même dans les plus belles années phocéennes.

La dynamique actuelle, avec des Marseillais (2es, 42 pts) invaincus depuis fin octobre, laisse à penser toutefois que l'anomalie pourrait être rectifiée, dimanche (21h00) face à des Bordelais (10es, 29 pts) encore un peu malades malgré leur léger rebond à Nantes le week-end dernier (1-0).

L'entraîneur André Villas-Boas espère pour cette rencontre le retour de son avant-centre Dario Benedetto, touché à un tendon d'Achille, tandis que son homologue bordelais Paulo Sousa devra se relever du départ d'un de ses milieux les plus prometteurs, Aurélien Tchouaméni, transféré à Monaco.

. Le joueur: Neymar, nouveau récital avant la fête ?

Onze buts sur ses dix dernières apparitions, et huit passes décisives: Neymar est dans "sa meilleure forme", comme il le dit lui-même.

La superstar du Paris SG (1er, 52 pts), reposée en milieu de semaine en Coupe de France à Pau (2-0), revient au combat samedi contre Montpellier (17h30), qui reste sur une série de trois victoires de suite en L1 et commence à rêver d'Europe (4e, 33 pts).

Un week-end particulier pour lui: le Brésilien fête son anniversaire dimanche à Paris - avec un peu d'avance, il n'aura 28 ans que le 5 février.

Le PSG, lui, se prépare doucement à son 8e de Ligue des champions du 18 février à Dortmund en priant pour que son "Ney" ne se blesse pas. "La meilleure façon de préparer les grands matches, c'est de jouer des matches tous les trois jours", explique l'entraîneur Thomas Tuchel.

. Le record: gare à la 12e toulousaine!

Denis Zanko tremble. Le nouvel entraîneur de Toulouse (20e, 12 pts) n'est certes par responsables des neuf premières défaites de la catastrophique série du TFC en L1 car il n'a remplacé Antoine Kombouaré que début janvier.

Mais le technicien n'est pas parvenu à relancer la machine de la lanterne rouge, complètement à l'arrêt avec 12 points. Seule une équipe dans l'histoire a fait pire que onze revers de suite, il s'agit du CA Paris en 1933-34, battu douze fois en douze matches.

Pour stopper l'hémorragie, il faudra briller samedi (20h00) sur la pelouse d'Amiens (18e, 18 pts), un concurrent sérieux pour le maintien.

. La revanche: Nice-Lyon, épisode II

Trois jours après s'être affrontés en Coupe de France, Nice (12e, 29 pts) et Lyon (5e, 33 pts) se retrouvent dimanche (15h00) pour une revanche très scrutée.

Vainqueur jeudi dans les tous derniers instants (2-1), l'OL veut entretenir son excellente dynamique, qui lui a permis de remonter de la 12e à la 5e place en un mois. Symbole de ce renouveau, l'attaquant Moussa Dembélé a marqué huit buts sur ses sept derniers matches.

"Maintenant, il faut continuer. On espère avoir pris un ascendant psychologique sur Nice", a déclaré le coach des Gones Rudi Garcia.

Vendredi

Rennes - Nantes 3 - 2

Samedi

(17h30) Paris SG - Montpellier

(20h00) Amiens - Toulouse

Strasbourg - Lille

Nîmes - Monaco

Dijon - Brest

Angers - Reims

Dimanche

(15h00) Nice - Lyon

(17h00) Metz - Saint-Etienne

(21h00) Bordeaux - Marseille