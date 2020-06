L1/L2: l'étrange entre-deux du Toulouse FC

Arrivée d'un nouvel entraîneur, signatures de jeunes joueurs, changement de personnel médical... Le Toulouse FC évolue étonnamment vite ces derniers jours alors que son processus de vente engagé avec un fonds américain reste à conclure, et son destin sportif à trancher entre L1 et L2.

Lundi, l'entraîneur Patrice Garande et son adjoint Jean-Marie Huriez ont signé leur contrat pour succéder à la tête de l'équipe pro à Denis Zanko, qui va finalement retourner à son poste de directeur du centre de formation des Violets.

Pour annoncer la nouvelle, le club a écrit sur son site internet "Bienvenue à Garande". Avec une belle photo montrant le technicien seul en train de parapher son contrat. Contrairement aux habitudes, il n'y avait pas un dirigeant à ses côtés pour immortaliser ce moment important dans la vie d'un club.

Publiquement, il est vrai, rien n'a encore été acté entre l'ancien président Olivier Sadran, à la tête du club depuis 2001 et qui doit conserver 15% de ses actions, et le fonds américain RedBird Capital Partners qui doit acquérir le reste.

Attendue le 15 juin selon le maire Jean-Luc Moudenc, cette vente n'a finalement pas été actée. "Rien de nouveau" sur l'opération, a laconiquement affirmé Olivier Sadran deux jours plus tard.

- Joueurs régionaux -

Depuis c'est silence radio, notamment du côté de Damien Comolli. Le représentant français des américains, ancien dirigeant dans des clubs prestigieux, est annoncé comme le futur président de Toulouse quand celui-ci aura changé de propriétaire.

Garande et son adjoint apparaissent comme les choix de M. Comolli. Il a privilégié l'entraîneur qui a réussi à faire monter Caen de Ligue 2 en Ligue 1 (2014), plutôt que Réginald Ray, aussi sur la short-list. Il avait essuyé le refus de Jocelyn Gourvennec, son choix initial.

Interrogé sur le rôle de M. Comolli dans l'arrivée de Patrice Garande alors que la vente du club n'est pas effectuée, M. Sadran a éludé: "Je trouve ça excellent", a-t-il dit.

D'autres changements ont eu lieu, démontrant que le +Tef+ est décidé à aller de l'avant malgré la confirmation de sa relégation avec le vote mardi de l'Assemblée générale de la LFP en faveur du maintien d'une Ligue 1 à 20 équipes. Si Amiens, 19e de L1 au moment de l'arrêt de la saison à cause du coronavirus et relégué en L2, a dit ne pas exclure des recours en justice pour contester cette décision, Toulouse (20e) n'a pour l'heure pas communiqué ses intentions.

Dans ce contexte incertain, Patrice Garande est apparu sur l'une des photos présentant deux jeunes joueurs signant leur premier contrat pro. Le milieu Sam Sana, 21 ans et originaire des Hautes-Pyrénées, et l'attaquant toulousain Janis Antiste, 17 ans.

- "Ça bouge" -

Enfin, la reprise du groupe pro lundi a été l'occasion d'un remaniement avec l'arrivée d'un nouveau responsable du corps médical, le Dr Patrick Flamant, dont le club a souligné l'expérience: équipes de France jeunes et féminines, Monaco, Lille.

C'est ce nouveau médecin qui a dû gérer la première crise de la saison avec 4 joueurs positifs au Covid-19 lors des tests effectués lundi.

"Rien ne nous sera épargné", a déploré Alexandre Roux, président du groupe de supporters des Indians Tolosa.

Quant à la cellule recrutement, même si elle changera très vite avec le départ de Dominique Arribagé remplacé, selon plusieurs sources, par Jérôme Fougeron, elle continue aussi son travail.

Ainsi, le départ du gardien Baptiste Reynet à Nîmes a été officialisé mercredi et son remplacement par le Nantais Maxime Dupé, 27 ans, est bien avancé, ont indiqué diverses sources.

Ces changements plaisent aux supporters même s'ils regrettent cette situation d'entre-deux.

"Ça faisait longtemps qu'on réclamait que les choses bougent. Ça bouge! On voulait du changement. On l'a! Et on a bien compris que Damien Comolli a pris les affaires en mains même si la vente n'est pas signée", commente Alexandre Roux.