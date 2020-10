L1/L2: le rapporteur public du Conseil d'Etat soutient l'arrêt anticipé des championnats

Le rapporteur public du Conseil d'Etat s'est prononcé contre les recours de Lyon, Amiens, Ajaccio, Troyes et Clermont contre l'arrêt prématuré des saisons de L1 et L2, décidée en mars en pleine pandémie de Covid-19, lors d'une audience lundi au Conseil d'Etat.

La plus haute instance administrative doit maintenant rendre une décision, sous deux à trois semaines.

Les saisons 2020-2021 de Ligue 1 et Ligue 2 ont déjà repris avec six journées. Mais les temps sportifs et judiciaires n'étant pas les mêmes, Lyon, privé de Coupe d'Europe après l'arrêt du championnat, Amiens, privé d'une chance de maintien en L1 et Ajaccio, Troyes et Clermont, privés de play-offs d'accession dans l'élite, n'ont pas encore de réponses définitives à leurs recours.

Lundi, le rapporteur public ne leur a toutefois pas donné de motifs d'espoirs. Sophie Roussel a estimé que le Conseil d'administration de la Ligue avait légalement pu prendre la décision, le 30 avril, d'arrêter prématurément la saison dans le contexte d'urgence sanitaire.

Concernant l'absence de play-offs d'accession en L1, elle n'a pas non plus relevé d'"erreur manifeste d'appréciation" de la part de la Ligue, même au regard du principe d'équité du sport, soulevé par les clubs cités.

Entre autres arguments, elle a estimé qu'après 73% des matches de la saison joués (soit 28 journées pratiquement terminées), une certaine "vérité sportive" se dégageait au classement, qui a pu ainsi être légitimement cristallisé.

Selon elle, si les clubs en mauvaise posture avaient bien sûr une chance de redresser la barre lors des dix journées restantes, cette possibilité reste "pure hypothèse".

Elle a toutefois admis que d'autres solutions étaient "envisageables", "telle que la reprise des compétitions avec des matches à huis clos, comme cela a pu être décidé plus tard dans d'autres pays européens touchés par le Covid-19".

Justement, l'avocat de l'Olympique lyonnais, prenant la parole par un dramatique "le foot français va mal" en raison de la "gestion désastreuse de la Ligue", n'a eu de cesse de comparer la situation en France avec celle de ses voisins européens où le foot a repris, sans public, afin de finir la saison, quitte à commencer la suivante avec du retard.

"Il ne faut pas faire preuve de bienveillance à l'égard de la Ligue (...) qui a failli dans ses missions", a demandé l'avocat du club de Jean-Michel Aulas au Conseil d'Etat, qui doit maintenant se prononcer.