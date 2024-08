L1: la jeunesse du PSG flambe et étrille Montpellier

Partager:

Bertrand GUAY Le Paris SG est déjà bien lancé: sa jeune équipe a étrillé Montpellier 6-0 vendredi au Parc des Princes pour la 2e journée de Ligue 1, avec un doublé de Bradley Barcola et deux nouvelles passes décisives de Joao Neves. En attendant les autres matches du weekend, le PSG, champion en titre, prend les commandes du classement avec six points, après une première victoire déjà large vendredi dernier au Havre (4-1).

Paris a d'emblée frappé fort. Et en particulier Bradley Barcola, 21 ans, qui, lancé par Joao Neves, 19 ans, a déposé son vis-à-vis avant de frapper en puissance pour trouver un poteau rentrant (4e). Le PSG a poursuivi sur sa lancée avec une circulation rapide du ballon et un pressing étouffant. Montpellier n'a néanmoins pas démérité pour se sortir de ce guêpier et s'est offert un premier tir avec Téji Savanier à la 18e minute. Et un autre frisson avec une déviation par Khazri qui aurait pu accrocher le petit filet parisien (41e). Bertrand GUAY Mais Barcola a asséné un second coup de bambou à la 24e minute. Il a remonté le ballon, semblant bien seul dans un premier temps, avant de trouver une passe entre les jambes montpelliéraines vers Joao Neves, posté à l'entrée de la surface. Le Portugais recruté au Benfica Lisbonne a réalisé une subtile déviation vers Marco Asensio, le faux numéro 9 du soir qui a facilement transformé l'offrande. C'est la 4e passe décisive en deux matches de Ligue 1 pour Joao Neves.

Le milieu de terrain a aussi brillé par plusieurs récupérations, paraissant toujours positionné au bon endroit. Et l'autre homme du soir, Barcola, a continué son festival offensif et trouvé la barre (26e). Paris a encore failli retomber dans ses travers sur coup de pied arrêté défensif, après le but sur coup franc concédé au Havre. Gianluigi Donnarumma, qui n'est pas sorti, a dû réaliser une parade réflexe, devant une défense prise de court (29e). - Fête - En début de seconde mi-temps, le PSG a encore accéléré. Ousmane Dembélé est parvenu à centrer en bout de course pour Barcola qui marqua tranquillement son deuxième but de la soirée et déjà son troisième en Ligue 1 (53e) cette saison.