L1: le dauphin Brest vise la C1, Le Havre et Nantes veulent se donner de l'air

Les affiches les plus alléchantes de cette 29e journée de Ligue 1 se joueront le 24 avril, en attendant Brest se déplace à Lyon pour confirmer son ticket pour la Ligue des champions, tandis que Le Havre et Nantes veulent se donner de l'air en bas de classement.

En raison des quarts de finale de Coupe d'Europe de cette semaine et la suivante, trois matches de cette journée ont été décalées au mercredi 24 avril: Lorient-PSG, et deux rencontres dans la course à l'Europe, Monaco-Lille et Marseille-Nice.