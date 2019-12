L1: le fonds américain King Street seul actionnaire de Bordeaux

Le fonds d'investissement américain King Street, actionnaire majoritaire des Girondins de Bordeaux (86,4 %), a signé un accord en vue de l'acquisition des parts restantes appartenant à GACP, a annoncé lundi le club bordelais.

Par cet accord attendu depuis plusieurs jours, King Street "rachète la totalité des parts de General American Capital Partners (GACP), actionnaire minoritaire en raison des différences fondamentales au sein de la gouvernance du FC Girondins de Bordeaux", indique le club dans un communiqué.

Dans ce même texte, GACP, à l'origine du rachat des Girondins en novembre 2018, précise "qu'il a conclu l'accord avec King Street dans l'intérêt du Club et qu'il souhaite tout le succès possible au FC Girondins de Bordeaux dans ses compétitions à venir".

"Cet accord permettra au FC Girondins de Bordeaux de garantir la stabilité et de poursuivre son ambitieux chemin", ajoute GACP, entité créée par l'homme d'affaires américain Joe DaGrosa, soutenu par son conseiller sportif portugais Hugo Varela.

Le train de vie de ces deux dirigeants, aux abonnés absents depuis des semaines alors qu'ils sont accusés d'avoir creusé le déficit, est à l'origine de la crise de gouvernance du club et du rachat de leurs parts par King Street.

Dans son communiqué, King Street a tenu à "rassurer l'ensemble des parties prenantes du Club, ses collaborateurs, les équipes sportives, ses supporters et les institutions sur son engagement dans la durée au sein du club".

- Longuépée renforcé mais toujours décrié -

Le fonds américain a également "réitéré son soutien (au directeur sportif) Eduardo Macia qui conduit la mise en œuvre de la stratégie sportive", même s'il est venu dans les valises de GACP, ainsi qu'à l'entraîneur Paulo Sousa et son staff, sous contrat jusqu'en 2022. Dernièrement, des rumeurs provenant d'Italie annonçaient le technicien portugais comme possible recours à Arsenal après le limogeage d'Unai Emery.

Enfin, le fonds a aussi réaffirmé "son soutien et sa totale confiance à Frédéric Longuépée, qui occupera dorénavant la fonction de Président Directeur Général" et aura pour mission "de poursuivre le développement de la stratégie mise en œuvre depuis le rachat du Club, au niveau local et international, en lien avec les valeurs du Club avec l'objectif de le faire figurer, de façon régulière, au niveau des places qualificatives européennes".

M. Longuépée est la cible depuis plusieurs mois des Ultramarines, le principal club de supporteurs bordelais qui réclament sa démission, ainsi que celle du responsable de la billetterie Antony Thiodet. Les Ultramarines, qui se réclament d'un football populaire, n'ont pas la même vision que M. Longuépée, pour qui "un club de foot ne fait pas partie de l'industrie du sport mais de celle du divertissement".

Dans un souci d'apaisement, M. Longuepée a déclaré que "le soutien de nos supporters et en particulier des Ultras est essentiel. Ces derniers font partie de l'âme du Club et sont importants à nos yeux. Ils soutiennent et portent l'équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous restons bien évidemment ouverts au dialogue avec eux".

Mais le leader des Ultramarines Florian Brunet a estimé sur Twitter "que FL (Frédéric Longuépée) soit président ou président directeur général est le cadet de nos soucis. À nos yeux il n'est rien et ne sera jamais plus rien. Nous nous battrons jusqu'à ce qu'il parte et que le FCGB retrouve pleinement son âme que cette personne détruit à petit feu".

Bordeaux, qui a subi dimanche contre Strasbourg (0-1) sa troisième défaite de la saison à domicile, pointe à la 7e place de la L1.