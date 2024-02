L1: le gardien de l'OM Pau Lopez a eu "besoin d'une psychologue"

"J'ai eu besoin d'une psychologue qui m'a aidé. Il y a des moments où tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête et c'est bien d'avoir quelqu'un qui t'explique, qui te donne des solutions", a déclaré le gardien marseillais en conférence de presse.

Jeudi, il a expliqué qu'il n'avait pas souhaité révéler ces difficultés auprès de ses équipiers, mais que le président Pablo Longoria et le défenseur argentin Leonardo Balerdi s'en étaient rendus compte.

Au mois d'octobre, Pau Lopez avait déjà reconnu avoir traversé une période de difficultés psychologiques, sans entrer dans les détails. "Le mois d'août a été compliqué pour moi, mentalement. J'en parlerai à la fin de la saison. J'avais besoin de plus de temps pour moi-même", avait-il alors déclaré.

- "On est des personnes" -

"Je suis très content d'avoir passé cette période, je me connais beaucoup plus. Il faut essayer de trouver des solutions quand quelque chose ne marche pas et je continue à parler avec cette psychologue, pas que de foot mais de la vie", a-t-il ajouté.

"C'est quelque chose qu'on peut améliorer beaucoup dans le foot. Ça n'est pas facile mais si quelqu'un peut te montrer un peu le chemin, te dire comment aborder les mauvais moments...", a encore estimé Pau Lopez.